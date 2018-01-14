Полиция возбудила уголовное дело о смерти мужчины под больницей в Киеве

Личность мужчины еще не выяснили.

Полиция расследует смерть мужчины, тело которого было найдено около парковки, рядом с больницей на улице Братиславской в Киеве . Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Медики, прибывшие на место происшествия, осмотрели тело погибшего. По итогам осмотра, было отмечено, что мужчине было 40-45 лет. При нем не было никаких документов. Видимых признаков насильственной смерти также не было найдено.

Впервые информация о происшествии появилась вчера вечером в соцсетях. Пользователи утверждали, что мертвый человек - бездомный, обратился в больницу за медицинской помощью, но там ему якобы отказали.

Вскоре председатель наблюдательного совета больницы Анатолий Велимовский на своей странице в Facebook опроверг эти обвинения, подчеркнув, что человек за помощью к медикам не обращался.

Напомним, ранее в Сумах мужчина устроил стрельбу и ранил двух человек.