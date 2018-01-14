?В Сумах мужчина устроил стрельбу и ранил двух человек

Вероятно, мужчина выстрелил из-за ссоры

В Сумах в ночь на 14 января на улице Привокзальной возле одного из магазинов произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на очень повышенных тонах. Правоохранители остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом", - говорится в сообщении.

Полицейские скомандовали всем остановиться, но в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стулом в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища. После этого инспекторы начали преследование злоумышленника и задержали его.

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, в ходе которого человек четыре раза выстрелил из пистолета. В результате 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.Напомним, вчера Одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя.