В роSSийском Улан-Удэ произошло массовое отравление, более 130 человек обратились за медицинской помощью

В роSSийском городе Улан-Удэ не менее 85 человек отравились в кафе «ШулэнДо».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия Вячеслава Тимкина.

По его словам, 63 человека госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и один – в Хоринскую ЦРБ. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных – состояние средней степени тяжести. Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.

«Сальмонеллез диагностирован у 10 больных, однако судя по тому, что клиника гастроэнтерита у всех одинакова, это число, скорее всего, будет возрастать – бакобследования проводятся по мере обращения пострадавших в медицинские учреждения», – рассказал Тимкин.

По его словам, всего было зафиксировано 133 обращения в медицинские учреждения.

«Количество пострадавших 85 человек – это пофамильно выверенный список», – подчеркнул Тимкин и добавил, что поскольку динамика обращений возрастает, вполне вероятно, количество пострадавших увеличится в ближайшие дни.

Все пострадавшие посещали в период с 8 по 11 января кафе «ШуленДо» и употребляли в пищу салат «Цезарь» и другие блюда из курицы.