Сегодня Старый Новый год

Сегодня, 14 января, в Украине отмечают Старый Новый год. Православная церковь 14 января почитает святителя Василия Великого.

В Васильев день в храмах проводятся богослужения. Церковь не поддерживает многие народные обряды, которые пришли к нам с дохристианских времен.

Васильев день приурочен одноименному архиепископу, писателю и богослову Кесарии Каппадокийскому. Служитель обрел популярность пламенными проповедями, борьбой с ересью. Его призывы к отшельническому образу жизни находили широкую поддержку. День смерти стал памятной датой в православии, совпадая с языческими традициями в честь Солнца.

Старый Новый год появился среди жителей стран, которые перешли на григорианский календарь. Обычай отмечать праздник по юлианскому календарю сохранился до наших дней, потеряв черты всеобщего торжества.

Старый Новый год знаменуется обрядом засевания в домах. Дети «посевают» пшеницу, овес или рожь. Действо сопровождается приговорами и песнями. В знак благодарности хозяева дают детям деньги.

Свинина является одним из основных блюд в этот день. Принято готовить хлебобулочные изделия в форме животных, а также кашу, с помощью которой ведется гадание.

Считается, что первый набравший ранним утром 14 января из колодца или реки воду будет на протяжении всего года бодрым и здоровым.