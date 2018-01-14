«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018

«Суперсемейку 2» признали самым ожидаемым семейным фильмом 2018

Четырнадцать лет прошло с тех пор, как героев "Суперсемейки" можно было увидеть на большом экране – и потому не удивительно, что анонсированный несколько месяцев назад сиквел анимационной ленты стал самым ожидаемым семейным фильмом 2018 года. О том, как сильно поклонники "Суперсемейки" соскучились по персонажам, свидетельствуют результаты нового опроса Fandando.

"Суперсемейка 2" возглавила рейтинг семейных лент, премьеры которых зрители ждут больше всего.

Сиквел анимированного хита 2014 года может похвастаться весьма внушительным кастом: свои голоса персонажам "Суперсемейки 2" подарят Холли Хантер, Сэмюэл Л. Джексон, Боб Оденкирк. Премьера намечена на 14 июня 2018.

"Суперсемейка 2" – не единственный проект Disney в пятерке самых ожидаемых семейных фильмов 2018 года, куда также вошли "Излом времени", "Мэри Поппинс возвращается" и "Ральф против интернета". Единственным проектом не от Disney в пятерке стал занявший пятое место триквел "Монстров на каникулах". 




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