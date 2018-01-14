Тина Кароль рассказала, чем занимается ее сын в Англии

Украинская певица Тина Кароль поделилась подробностями своей личной жизни. Так, знаменитость рассказала о своем девятилетнем сыне Вениамине, который сейчас учится в Англии.

Стоит отметить, что у знаменитости сейчас насыщенный гастрольный график, но несмотря на это, Кароль находит время для общения с маленьким сыном, пишет Вероятно.

«Он часто общается со мной по телефону, по скайпу. Говорит: «У мене все гаразд!» Рассказывает, когда идет «спатки», когда в школу, информирует, что собрал свои вещи накануне уроков», — отмечает певица.

Также Тина Кароль рассказала, что у сына в британской школе особый распорядок дня. «Школа до пяти вечера. Он выезжает туда еще в семь утра. А там и учеба, и игры. Все — на английском», — говорит Кароль.

Кроме того, сын певицы растет настоящим патриотом своей страны: он посещает украинский клуб и танцует гопак.