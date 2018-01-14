Гарри Поттеру не просто принять Джонни Деппа в роли Гриндевальда

Гарри Поттеру не просто принять Джонни Деппа в роли Гриндевальда

Британский актер Дэниел Редклифф, получивший известность после роли мальчика-волшебника Гарри Поттера, дал первые комментарии по поводу скандального участия актера Джонни Деппа в поттериане.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Джонни Депп принимает участие в съемках новой франшизы "Фантастические твари", играя роль темного мага Гриндевальда. Появление актера в фильме породило настоящий скандал, основанный на разводе Деппа с Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Голливудский актер отрицал обвинения со стороны бывшей супруги, после чего пара уладила конфликт.

Рэдклифф заявил, что вся эта ситуация дается ему тяжело. Он отметил, что хочет оказать поддержку продюсерам истории о Гарри Поттере, которые дали ему ценный жизненный опыт и отличную работу. По словам актера, некоторым известным спортсменам сходят с рук многие нарушения, связанные, например, с употреблением наркотиков, когда одного из актеров поттерианы выгнали за похожий случай. Однако он признал, что обвинения в сторону Джонни Деппа в разы серьезнее.

В своем заявлении Дэниел Рэдклифф имел в виду инцидент с актером Джейми Уэйлеттом, который исполнил роль школьного хулигана Винсента Крэббла. Молодого человека приговорили в 2009 году к общественным работам за производство марихуаны.




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