В кадетской школе в Люберцах отравилось 30 человек
Медики люберецких больниц оказывают помощь уже 30 учащимся кадетской школы из-за подозрения на пищевое отравление, сообщил в экстренных службах.
Об этом сообщают СМИ.
"Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них дети", – говорится в сообщении.
Первые заболевшие стали обращаться за медицинской помощью накануне вечером. Ночью было госпитализировано 11 человек, еще более 20 человек – сегодня утром.
Кроме того, еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков.
В ближайшее время станут известны результаты проб питьевой воды и пищи, которая потенциально могла стать источником инфицирования. Отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы.
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий сообщил, что Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Люберцах.
Напомним, в конце декабря на севере Кыргызстана около 100 школьников отравились угарным газом от генератора.
Ранее в Черновцах 55 младших учеников средней школы №27 слегли с подозрением на отравление.
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