В Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсады

В Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсады

Из-за вспышки заболевания корью в Ивано-Франковске городские власти обязали директоров заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования "запретить посещать учебные заведения невакцинированным детям".

Этим распоряжением продлены каникулы на неделю. Также должен быть разработан график отработки занятий и проводиться постоянный мониторинг вакцинации детей против кори.

В заведениях дошкольного и внешкольного образования в случае выявления заболевания корью предписано немедленно прекращать образовательный процесс в группе.

Кроме того, документ предусматривает усиление разъяснительной работы с родителями о необходимости прививки как одного из важных средств профилактики заболевания корью.

Также распоряжением предусмотрено проведение общешкольных родительских собраний с участием медицинских работников по профилактике заболевания корью.




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