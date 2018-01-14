В Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсады
Из-за вспышки заболевания корью в Ивано-Франковске городские власти обязали директоров заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования "запретить посещать учебные заведения невакцинированным детям".
Этим распоряжением продлены каникулы на неделю. Также должен быть разработан график отработки занятий и проводиться постоянный мониторинг вакцинации детей против кори.
В заведениях дошкольного и внешкольного образования в случае выявления заболевания корью предписано немедленно прекращать образовательный процесс в группе.
Кроме того, документ предусматривает усиление разъяснительной работы с родителями о необходимости прививки как одного из важных средств профилактики заболевания корью.
Также распоряжением предусмотрено проведение общешкольных родительских собраний с участием медицинских работников по профилактике заболевания корью.
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Общество
14.01.2018 06:52
14.01.2018 06:52