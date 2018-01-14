В США совы начали нападать на людей

В США совы начали нападать на людей

За последние несколько недель в Атланте (штат Джорджия) и пригородах зарегистрировано три случая нападения сов на людей. Птицы пикируют на людей хватают за голову и плечи, оставляя царапины, иногда серьезные.

Об этом рассказывает телеканал WSB-TV.

Совы нападали на людей раньше, но очень редко; три случая в одном районе за одну зиму — это много, считают ученые. Возможно, причина агрессии сов — необычно холодная зима, считает научный сотрудник Геологической службы США Сьюзан Хейг.

"Уверена, что из-за холодов погибла значительная часть обычной добычи ночных хищных птиц — крысы и мыши. От голода совы решаются атаковать более крупные мишени, в том числе людей", — поясняет ученый.

Этой зимой совы также нападали на собак, особенно маленьких. Последний случай произошел 23 декабря; жертвой птицы стал взрослый йоркширский терьер. Сову удалось отогнать, но пес скончался от ран в ветеринарной клинике.

С предположением Сьюзан Хейг согласен директор Общества охраны животных Атланты Адам Бетюель. "Большая часть сов-первогодков не доживает до конца зимы, потому что они только учатся охотиться. Холода могли сделать положение молодых сов особенно тяжелым и вынудить их рисковать, нападая на домашних животных и людей". Возможно, виноват и приближающийся брачный сезон: избыток половых гормонов в крови сов-самцов может заставлять сов особенно яростно защищать свою территорию; возможно, жертвы недавних нападений слишком близко приближались к гнездам птиц, полагает Бетюель.




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