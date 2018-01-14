В Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем

В Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем

В ночь на 13 января возле села Дачное Одесской области сотрудники патрульной полиции применили огнестрельное оружие против группы нетрезвых местных жителей. Мужчины избили патрульную.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

12 января около 23:00 патрульные двигались на автодороге "Одесса-Киев". Они узнали о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

Инспекторы остановили указанный автомобиль на улице Мира. Патрульные сразу заметили, что водитель легковушки был пьян. На требования инспекторов предъявить документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.

Посетители развлекательного заведения, который находился рядом, вмешались в беседу с копами. Они начали угрожать им, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить эти действия правонарушители не реагировали. Они нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались транспортным средством наехать на нее.

Для остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Одного из нарушителей задержали, а другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место происшествия вызвали следственную группу. 26-летнего задержанного передали следователям.

После случившегося женщина-полицейская обратилась в медучреждение, где находится под наблюдением врачей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, двое молодых парней разбили большое окно в новом польском трамвае Pesa, на линии скоростного трамвая на Борщаговке в Киеве.Инцидент произошел 7 января, около 21:30 на участке между станциями "НАУ" и "Индустриальный мост".




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