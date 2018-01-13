?В Белгород-Днестровском мужчина выстрелил из гранатомета в кафе

Повреждена стена заведения, пострадавших нет.

Фото: od.npu.gov.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный ночью выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания, в результате чего был разрушена стена здания, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-и лет.

Личность злоумышленника пока не установили.

Фото: od.npu.gov.ua Фото: od.npu.gov.ua Фото: od.npu.gov.ua Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который переделывал травматическое оружие в боевое и продавал его.