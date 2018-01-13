В Одесской области задержали мужчину, который переделывал травматическое оружие в боевое и продавал его
Во время обысков в квартире злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия.
В Одесской области задержали мужчину, который реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, человек находил в интернете на тематических форумах. Мужчина является жителем Белгород-Днестровского.
Оперативники СБУ задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывнымы веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ расследует работу компаний Adidas, Puma и DHL в Крыму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
13.01.2018 13:00