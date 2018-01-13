В Тернополе мужчина, которого подобрали на улице без сознания, избил медсестру

В Тернополе мужчина, которого подобрали на улице без сознания, избил медсестру

В Тернополе патрульные инспекторы обнаружили гражданина, который лежал на автобусной остановке без сознания. Копы сразу вызвали "скорую", поскольку мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. 

"Когда бригада медиков транспортировала гражданина в карете скорой помощи, он начал вести себя неадекватно и ударил медсестру по лицу", – сообщает патрульная полиция Тернопольской области.

Патрульные оперативно среагировали и применили наручники. Инспекторы доставили хулигана в медицинское учреждение, но от освидетельствования он отказался. После этого правонарушителя отвезли в отделение полиции, где установили личность и составили два  административных протокола: за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию полицейских.

Напомним, недавно во Львове женщина за рулем Peugeot 208 совершила наезд на двух инспекторов патрульной полиции.Одного из них она протянула на капоте более 500 метров.

Также мы писали, что во Львове бойцовский  пес напал на полицейских.

А в  Луцке патрульные спасли от обморожения двоих маленьких мальчиков в возрасте одного месяца и двух лет. Мать вывела малышей на прогулку и совсем забыла о детях.




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