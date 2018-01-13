Ди Каприо снимется в новом фильме Тарантино
Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино.
Об этом в пятницу, 12 января, сообщает
По данным издания, действие фильма происходит в 1969 году и расскажет о секте Чарльза Мэнсона.
В нем также могут сняться Том Круз и Аль Пачино.
К слову, в последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок фильма Джанго.
Напомним, ранее сообщалось, что голливудские режиссеры Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс намерены снять полнометражный фильм по вселенной сериала Стартрек.
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Общество
13.01.2018 12:00