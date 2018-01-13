В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина

В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина

В Харькове задержан сотрудник патрульной полиции за то, что угрожал гражданам пистолетом.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на представителя пресс-службы Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел вечером 11 января в магазине на проспекте Индустриальном. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, подозреваемым оказался сотрудник патрульной полиции. Правоохранители начали служебную проверку. 

Как пишет местное издание NewsRoom, полицейский угрожал пистолетом продавцам продуктового магазина. По словам заявителя, началась ссора между мужчиной и продавщицей. Женщина нажала "тревожную кнопку". После приезда охранников он снова достал оружие и начал угрожать им. После этого злоумышленника задержали и изъяли у него пневматический пистолет Макарова. Пострадавших в результате происшествия нет. 

По информации издания, задержанным оказался 30-летний командир роты батальона №3 харьковской патрульной полиции Евгений К. В рядах правоохранителей он служит с августа 2016 года. В момент случившегося находился не на службе.




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