В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина

В Харькове задержан сотрудник патрульной полиции за то, что угрожал гражданам пистолетом.

Об этом сообщают " Українські новини " со ссылкой на представителя пресс-службы Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел вечером 11 января в магазине на проспекте Индустриальном. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, подозреваемым оказался сотрудник патрульной полиции. Правоохранители начали служебную проверку.

Как пишет местное издание NewsRoom , полицейский угрожал пистолетом продавцам продуктового магазина. По словам заявителя, началась ссора между мужчиной и продавщицей. Женщина нажала "тревожную кнопку". После приезда охранников он снова достал оружие и начал угрожать им. После этого злоумышленника задержали и изъяли у него пневматический пистолет Макарова. Пострадавших в результате происшествия нет.

По информации издания, задержанным оказался 30-летний командир роты батальона №3 харьковской патрульной полиции Евгений К. В рядах правоохранителей он служит с августа 2016 года. В момент случившегося находился не на службе.