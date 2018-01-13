В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина
В Харькове задержан сотрудник патрульной полиции за то, что угрожал гражданам пистолетом.
Об этом сообщают "
Инцидент произошел вечером 11 января в магазине на проспекте Индустриальном. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, подозреваемым оказался сотрудник патрульной полиции. Правоохранители начали служебную проверку.
Как пишет местное издание
По информации издания, задержанным оказался 30-летний командир роты батальона №3 харьковской патрульной полиции Евгений К. В рядах правоохранителей он служит с августа 2016 года. В момент случившегося находился не на службе.
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