Грабители потеряли сумку с драгоценностями, которые они вынесли из отеля Ritz в Париже
Полиция вернула все ювелирные украшения, похищенные вооруженными топорами людьми из магазина при отеле Ritz в Париже.
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Драгоценности на общую сумму 4,5 млн евро были в сумке, которую во время бегства уронил один из грабителей. Трое членов банды были арестованы на месте, еще двое скрылись - один на автомобиле, второй на мотороллере. Сумку уронил бежавший на мотороллере.
Пятизвездочный отель Ritz расположен на Вандомской площади рядом с Министерством юстиции Франции, который круглосуточно охраняется вооруженными солдатами.
Напомним, ранее сообщалось, в Сумской области полиция задержала трех грабителей, которые совершили разбойное нападение на семью предпринимателя.
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Общество
13.01.2018 05:24