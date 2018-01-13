Фильм "Киборги" подадут на рассмотрение украинского Оскаровского комитета, – Сеитаблаев

Фильм о защитниках Донецкого аэропорта вышел в прокат 6 декабря.

Фильм Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.

Об этом сообщил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, передает 5 канал.

"Мы будем выдвигаться. Посмотрим, как решат члены украинского Оскаровского комитета", - сказал он.

В то же время Сеитаблаев отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Как сообщалось, "Киборги" вышли в прокат 6 декабря. За первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.

"Киборги" - история о защитниках Донецкого аэропорта, поставленная по сценарию Натальи Ворожбит. Главные роли сыграли Макар Тихомиров, Вячеслав Довженко, Андрей Исаенко, Роман Ясиновский и Виктор Жданов.

Напомним, в 2017 году на рассмотрение Оскаровского комитета представили 8 фильмов – в результате выдвинули "Уровень черного" Валентина Васяновича.


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