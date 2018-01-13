Директор одесского лагеря "Виктория" объявил голодовку

Суд продлил Петросу Саркисяну арест еще на два месяца.

Директор одесского лагеря "Виктория" объявил голодовку

Директор одесского детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян объявил голодовку после того, как Приморский суд Одессы оставил его под арестом на 60 суток.

Об этом сообщает УНН.

"Судейская коллегия приняла решение оставить директора лагеря "Виктория" Саркисяна под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. В знак протеста обвиняемый объявил голодовку", – говорится в сообщении.

Как отмечается, продление сроков ареста обусловливается необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов.

Наряду с этим продолжается расследование по уголовным производствам по служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках указанного производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю мэра и должностному ГУ ГосЧС в Одесской области.

Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.


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