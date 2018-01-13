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2018-01-13
26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО)
Спустя 26 лет супермодель Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi.
Об этом сообщает
В рекламе газировки компанию Синди составил ее сын – 18-летний Пресли. В сети уже появился тизер нового ролика. Кадры с участием сына Синди в тизер рекламы не попали.
Вышедший в 1992 году рекламный ролик Pepsi принес Синди Кроуфорд мировую славу.
Премьера полной версии видео состоится 4 февраля на Супербоуле.
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