26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО)

26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО)

Спустя 26 лет супермодель Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi.

Об этом сообщает Сегодня.

В рекламе газировки компанию Синди составил ее сын – 18-летний Пресли. В сети уже появился тизер нового ролика. Кадры с участием сына Синди в тизер рекламы не попали.

Вышедший в 1992 году рекламный ролик Pepsi принес Синди Кроуфорд мировую славу.

Премьера полной версии видео состоится 4 февраля на Супербоуле.




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