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26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО) Спустя 26 лет супермодель Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi. Об этом сообщает Сегодня. В рекламе газировки компанию Синди составил ее сын – 18-летний Пресли. В сети уже появился тизер нового ролика. Кадры с участием сына Синди в тизер рекламы не попали. Вышедший в 1992 году рекламный ролик Pepsi принес Синди Кроуфорд мировую славу. Премьера полной версии видео состоится 4 февраля на Супербоуле.

golos.ua

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