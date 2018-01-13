В Луганской области "на горячем" поймали шестерых человек, которые вырезали 50 метров железной дороги

В Луганской области

Сотрудники спецподразделения "Фантом" в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района остановили демонтаж железнодорожных путей.

Об этом сообщили в управление ГФС в Луганской области.

Отмечается, что "на горячем" были задержаны шесть человек, которые с помощью газовых резаков проводили резку железнодорожного полотна.

"В дальнейшем демонтированные пути фрагментами длиной от двух до четырех метров загружали в автомобиль КрАЗ для дальнейшей транспортировки и сдачи их в пункты приема металлолома. На момент задержания нарушителей ими были вырезаны и загружены в транспортное средство почти 50 метров пути", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызван наряд полиции. Правоохранителям передали правонарушителей, их грузовик и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.2 ст.185 УК Украины). Начато досудебное расследование.

Напомним, в районе села Соль Великоберезнянского района Закарпатской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов.

Кроме того, ранее сообщалось, во Львове днем во вторник, 9 января, сошел с рельсов пятисекционный трамвай "Электрон".




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