На Николаевщине задержали вандала, который похитил оградки с 20 могил

На Николаевщине задержали вандала, который похитил оградки с 20 могил (ФОТО)

В Новобугском районе Николаевщины полицейские задержали подозреваемого в краже оградок с 20 могил.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился депутат территориальной громады и рассказал, что с кладбища одного из сел похитили оградки. По подозрению в этом преступлении задержали 47-летнего местного жителя, который сейчас является участником судебного процесса в статусе обвиняемого в угоне.

«По словам злоумышленника, части ограждения он начал похищать с ноября, чтобы получить деньги на жизнь. Дома похищенные фрагменты ограды он деформировал и сдавал на металлолом. По месту жительства мужчины провели санкционированный обыск и нашли несколько похищенных оградок. Предварительно установлено, что преступник совершил надругательство над 20 могилами», - отметили в полиции.

Злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что трое николаевцев получили тюремные сроки за воровство оградок с могил.




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