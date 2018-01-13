Жители Хуста умертвили оказавшегося на улице удава

В Закарпатье на одной из улиц Хуста посреди зимы местные жители заметили императорского удава. Рептилия напугала прохожих, поэтому они решили ее убить.

Об этом сообщает « Закарпатье онлайн ».

Местный журналист Олег Дыба назвал убийство пресмыкающегося дикостью. Мол, в цивилизованных странах граждане вызывают полицию или спасателей, а у нас люди жестоко расправились с животным.

По словам Олега Дыбы, это был императорский удав. Он живет в Южной Америке и является неядовитым. Он является неприхотливым в содержании и не агрессивными.

Наиболее вероятно, его владелец проживал рядом, поскольку пресмыкающееся при десяти градусах тепла не могло быть активным более 30 минут. Также удав не выглядел больным или истощенным.

Другие пользователи соцсети сообщили, что владелец выкинул животное на улицу.

«Зачем держать в квартире рептилию, чтобы затем выбросить больного на улицу и напугать народ?» – написала возмущенная жительница Хуста.

Напомним, в Казахстане (Павлодар) в минувшие выходные из-за прорыва трубы отопления в зоопарке погибли более 50 животных.



По данным СМИ , хозяйка зоопарка неоднократно предупреждала арендодателя о плачевном состоянии труб отопления, но никаких шагов по устранению проблемы он не предпринял.

"Мы в этом здании всего месяц. Три раза были прорывы, но все они случались днем. Сантехники, которые приходили, ставили латки и говорили, что трубы не пригодны для отопления", - сообщила глава зоологического парка Ольга Горбикова.

Она также отметила, что уже обратилась за юридическими услугами к своим адвокатам, так как массовая гибель животных уголовно наказуема.

"Хозяин помещения приехал, сказал: "Ну, жаль" и просто уехал. Все животные для меня были как маленькие дети: я нянчилась с ними, ухаживала, вкладывала в них душу", - отметила Горбикова.