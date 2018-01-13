Жители Хуста умертвили оказавшегося на улице удава

Жители Хуста умертвили оказавшегося на улице удава (ФОТО)

В Закарпатье на одной из улиц Хуста посреди зимы местные жители заметили императорского удава. Рептилия напугала прохожих, поэтому они решили ее убить.

Об этом сообщает «Закарпатье онлайн».

Местный журналист Олег Дыба назвал убийство пресмыкающегося дикостью. Мол, в цивилизованных странах граждане вызывают полицию или спасателей, а у нас люди жестоко расправились с животным.

 По словам Олега Дыбы, это был императорский удав. Он живет в Южной Америке и является неядовитым. Он является неприхотливым в содержании и не агрессивными.

 Наиболее вероятно, его владелец проживал рядом, поскольку пресмыкающееся при десяти градусах тепла не могло быть активным более 30 минут. Также удав не выглядел больным или истощенным.

 Другие пользователи соцсети сообщили, что владелец выкинул животное на улицу.

 «Зачем держать в квартире рептилию, чтобы затем выбросить больного на улицу и напугать народ?» – написала возмущенная жительница Хуста.

Напомним, в Казахстане (Павлодар) в минувшие выходные из-за прорыва трубы отопления в зоопарке погибли более 50 животных.

По данным СМИ, хозяйка зоопарка неоднократно предупреждала арендодателя о плачевном состоянии труб отопления, но никаких шагов по устранению проблемы он не предпринял.

"Мы в этом здании всего месяц. Три раза были прорывы, но все они случались днем. Сантехники, которые приходили, ставили латки и говорили, что трубы не пригодны для отопления", - сообщила глава зоологического парка Ольга Горбикова.

Она также отметила, что уже обратилась за юридическими услугами к своим адвокатам, так как массовая гибель животных уголовно наказуема.

"Хозяин помещения приехал, сказал: "Ну, жаль" и просто уехал. Все животные для меня были как маленькие дети: я нянчилась с ними, ухаживала, вкладывала в них душу", - отметила Горбикова.

Согласно информации СМИ, среди погибших животных — два енота-полоскуна, тигровый питон-альбинос, обыкновенный удав, леопардовый геккон, игуана зеленая, три красноухих черепахи, мадагаскарские тараканы, лесные африканские улитки, шиншилла и другие представители фауны — всего более 50 особей. Ущерб, который понесла владелица, составляет более полутора миллиона тенге.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения
В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садикиВ Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернополе мужчина, которого подобрали на улице без сознания, избил медсеструВ Тернополе мужчина, которого подобрали на улице без сознания, избил медсестру
Жители Запорожья приносят игрушки к храмам УПЦ МП после того, как ребенка отказались отпевать в церкви
Жители Новой Зеландии первыми встретили новый 2018 годЖители Новой Зеландии первыми встретили новый 2018 год
В Одессе на улице похитили женщину В Одессе на улице похитили женщину
Во Франкфурте бездомных будут штрафовать за сон на улицеВо Франкфурте бездомных будут штрафовать за сон на улице
В Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на автоВ Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на авто
Жители сел Иркутской области пожаловались в полицию на голод
Девушка проиграла спор и будет ходить по улице в образе елки Девушка проиграла спор и будет ходить по улице в образе елки
В Одессе на Бугаевской улице застрелили человекаВ Одессе на Бугаевской улице застрелили человека
Задержанные с 6 кг взрывчатки жители Мукачево отказались давать показанияЗадержанные с 6 кг взрывчатки жители Мукачево отказались давать показания
Последние новости
Подгружаем последние новости