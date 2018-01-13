Том Хенкс назван лучшим актером всех времен – опрос

Том Хенкс назван лучшим актером всех времен – опрос

Популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить лучшего актера всех времен по мнению пользователей.

Об этом сообщают СМИ.

Лидером рейтинга был признан Том Хенкс, известный по фильмам "Форрест Гамп", "Изгой", "Спасти рядового Райана", "Капитан Филлипс" и другим.

За актера отдали свои голоса более 22 тысяч людей, что автоматически позволило ему занять первую позицию.

Следом за ним в списке идет актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве, Смерть на Ниле"), а третье место досталось Марлону Брандо, сыгравшему в "Кресном отце" и "Апокалипсисе сегодня".

Также в рейтинг вошли актеры Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Напомним, 10 января 2016 года скончался от рака гениальный музыкант, композитор и актер Дэвид Боуи.

Весной 2017 года был запланирован перевыпуск двух редких альбомов Дэвида Боуи.


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