Том Хенкс назван лучшим актером всех времен – опрос
Популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить лучшего актера всех времен по мнению пользователей.
Об этом сообщают СМИ.
Лидером рейтинга был признан Том Хенкс, известный по фильмам "Форрест Гамп", "Изгой", "Спасти рядового Райана", "Капитан Филлипс" и другим.
За актера отдали свои голоса более 22 тысяч людей, что автоматически позволило ему занять первую позицию.
Следом за ним в списке идет актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве, Смерть на Ниле"), а третье место досталось Марлону Брандо, сыгравшему в "Кресном отце" и "Апокалипсисе сегодня".
Также в рейтинг вошли актеры Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.
Напомним, 10 января 2016 года скончался от рака гениальный музыкант, композитор и актер Дэвид Боуи.
Весной 2017 года был запланирован перевыпуск двух редких альбомов Дэвида Боуи.
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Общество
13.01.2018 04:44