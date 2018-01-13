Победителя "Евровидения-2017" выписали из больницы после пересадки сердца

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Победитель "Евровидения-2017", португальский певец Сальвадор Собрал выписан из больницы после пересадки сердца.

В Instagram певца сообщается, что он вернулся домой из больницы во второй половине 11 января. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что в послеоперационном периоде трансплантации Собралу противопоказано общение с большим числом людей.

"Заранее благодарим вас за уважение к пространству, которое связано с физическим расстоянием. Давайте избежим объятий2, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что что новости о возвращении Собрала на сцену будут в ближайшее время.

Напомним, 8 декабря, в госпитале Санта-Круз Сальвадору Собралу пересадили новое сердце.

Последний концерт звезды состоялся 8 сентября. 20 сентября его госпитализировали, а 26 сентября он попал в реанимацию.

У 27-летнего Сальвадора Собрала с рождения был порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.