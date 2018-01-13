Победителя "Евровидения-2017" выписали из больницы после пересадки сердца
Состояние его здоровья удовлетворительное.
Победитель "Евровидения-2017", португальский певец Сальвадор Собрал выписан из больницы после пересадки сердца.
В Instagram певца сообщается, что он вернулся домой из больницы во второй половине 11 января. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Отмечается, что в послеоперационном периоде трансплантации Собралу противопоказано общение с большим числом людей.
"Заранее благодарим вас за уважение к пространству, которое связано с физическим расстоянием. Давайте избежим объятий2, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что что новости о возвращении Собрала на сцену будут в ближайшее время.
Напомним, 8 декабря, в госпитале Санта-Круз Сальвадору Собралу пересадили новое сердце.
Последний концерт звезды состоялся 8 сентября. 20 сентября его госпитализировали, а 26 сентября он попал в реанимацию.
У 27-летнего Сальвадора Собрала с рождения был порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.
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Общество
13.01.2018 04:44