Победителя "Евровидения-2017" выписали из больницы после пересадки сердца

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Победителя "Евровидения-2017" выписали из больницы после пересадки сердца

Победитель "Евровидения-2017", португальский певец Сальвадор Собрал выписан из больницы после пересадки сердца.

В Instagram певца сообщается, что он вернулся домой из больницы во второй половине 11 января. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что в послеоперационном периоде трансплантации Собралу противопоказано общение с большим числом людей.

"Заранее благодарим вас за уважение к пространству, которое связано с физическим расстоянием. Давайте избежим объятий2, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что что новости о возвращении Собрала на сцену будут в ближайшее время.

Напомним, 8 декабря, в госпитале Санта-Круз Сальвадору Собралу пересадили новое сердце.

Последний концерт звезды состоялся 8 сентября. 20 сентября его госпитализировали, а 26 сентября он попал в реанимацию.

У 27-летнего Сальвадора Собрала с рождения был порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения
В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садикиВ Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
Блок рекламы


Похожие новости
В отделении детской больницы Запорожья с 11 младенцами произошло задымлениеВ отделении детской больницы Запорожья с 11 младенцами произошло задымление
Жители Запорожья приносят игрушки к храмам УПЦ МП после того, как ребенка отказались отпевать в церкви
В Киеве семиклассница попала в больницу после пива с коньякомВ Киеве семиклассница попала в больницу после пива с коньяком
Украинскую модель госпитализировали после ДТП в США Украинскую модель госпитализировали после ДТП в США
СМИ показали «шведскую Барби» после сотни операций СМИ показали «шведскую Барби» после сотни операций
В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работыВ Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы
В Венеции в последний день выставки украли драгоценные украшения королевской семьи КатараВ Венеции в последний день выставки украли драгоценные украшения королевской семьи Катара
13 львовских железнодорожников обратились к врачам после празднования в ресторане13 львовских железнодорожников обратились к врачам после празднования в ресторане
Немецкая гостиница после закрытия подарила мебель двум украинским больницамНемецкая гостиница после закрытия подарила мебель двум украинским больницам
В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости