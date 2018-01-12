Корь - это вакциноуправляемая инфекция, специфического лечения этой «хвори» нет - врач

Корь - это вакциноуправляемая инфекция, специфического лечения этой «хвори» нет - врач

Во время эпидемии кори первое, что нужно украинцам сделать – это проанализировать иммунный статус кори для всей семьи.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил экс- заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

По словам С. Протаса, на сегодня в Украине есть эпидемия кори. Это не новая ситуация в нашем государстве, но, к сожалению, ее никто не может объявить, согласно с действующим законодательством, поскольку реформы у нас опережают действия Министерства здравоохранения Украины.

«Эпидемия  кори закончится только тогда, когда 95% населения будет привито от кори либо 90%  украинцев переболеет этим заболеванием и приобретет иммунитет.  Закончится эпидемия кори, когда эта эпидемия достучится до каждого или не достучится до тех, кто себя предостерег и вакцинировался», - заявил санитарный врач.

С. Протас добавил, что корь - это высококонтагиозное заболевание, специфического лечения этой хвори нет, это вакциноуправляемая инфекция.

«Никакой паники создавать не надо. Населению в первую очередь не надо паниковать. Первое, что нужно сделать – это проанализировать иммунный статус этой болезни для всей семьи. Надо уяснить, что все мы должны пройти процедуру вакцинации, другого лечения от этого заболевания на сегодня не нет»,  - подчеркнул эксперт. 

Напомним, эпидемия кори в Украине с начала 2018 года набирает новые обороты. Только в Киеве за первые дни января зафиксировано 54 случая заболевания, из них 43 – у детей. Непривитых от кори детей власти решили не допускать к посещению школ и детских садов. 

В 2017 году заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году от кори умерло пять человек, двое из которых – дети. С началом нового года и число заболевших растет в геометрической прогрессии. Власти в городах, которые оказались под самым большим ударом эпидемии, бьют тревогу, в школах продлевают каникулы, запрещают массовые мероприятия, а детей, которые не были вовремя привиты вакциной КПК, планируется не допускать к занятиям в детских садах и школах. Ведь не вакцинированные дети находятся в самой опасной группе риска. 

Корь – это вирусная инфекция, которая очень легко передается воздушно-капельным путем. Причем распространяться вирусы с потоками воздуха могут и в соседние комнаты, и даже на другие этажи здания. Вирус кори может жить в воздухе еще в течение двух часов, после того как больной вышел из помещения. 

Корь называют детской инфекцией, и действительно, у детей, особенно не получивших плановые прививки, шанс заболеть корью гораздо выше. Зато взрослые переносят болезнь намного тяжелее. А вот принесет в дом вирус, скорее всего, ребенок. 

Протекание болезни характеризуется очень высокой температурой, кашлем, насморком, конъюнктивитом. Особый признак кори – сыпь, которая покрывает все тела, начиная с лица и спускаясь до ног. 

Самая главная опасность, которой грозит корь, кроется в осложнениях после инфекции. Вирус кори ослабляет иммунитет, и на этом фоне организм становится подвержен атаке других болезнетворных бактерий. У больного может развиться отит, бронхопневмония, энцефалит, гепатит. Иногда корь может приводить и к слепоте. 

В редких случаях происходит поражение мозга, которое становится причиной пожизненной инвалидности. А в случае тяжелой интоксикации организма возможен и летальный исход. Из тысячи человек, заразившихся корью, один заболевает энцефалитом, а 5% получают осложнения. 

Никаких лекарств от кори нет. Врачи только могут помочь уменьшить выраженность симптомов – лихорадки, кашля и так далее. 




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