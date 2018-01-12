В Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньги
Раненый предприниматель из Каменец-Подольского сейчас в реанимации.
В Запорожье на ул. Василия Стуса около полудня неизвестные на двух автомобилях заблокировали предпринимателя, выстрелили в него и отобрали деньги.
"Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении. Он уроженец Каменец-Подольского, приехал для реализации мясных изделий на территорию Запорожья. После реализации товара подъехали два автомобиля и заблокировали его автомобиль, там находились трое неизвестных, совершили выстрел в мужчину из неустановленного оружия, забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении", - сказала спикер Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в эфире "112 Украина".
Она отказалась сообщить другие подробности.
Местное издание IPnews пишет, что местонахождение грабителей установлено и правоохранители готовятся начать штурм.
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Общество
12.01.2018 14:31