Школьник из Торецке потерял пальцы при попытке сделать самодельную взрывчатку
В Торецке на Донбассе 14-летний парень пытался изготовить самодельное взрывное устройство по инструкции из интернета, но вещество взорвалось у него в руках.
Об этом сообщает
В результате юноше пришлось ампутировать пальцы руки.
Парень был дома один и изготавливал взрывоопасное вещество по "рецепту" в интернете, которое он хотел потом применить для создания взрывного устройства.
Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые в обычных условиях используются в быту, однако смесь взорвалась прямо в руке.
Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.
Напомним, ранее сообщалось, В Черновцах у одного из посетителей налоговой в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.
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Общество
12.01.2018 13:29