Школьник из Торецке потерял пальцы при попытке сделать самодельную взрывчатку

В Торецке на Донбассе 14-летний парень пытался изготовить самодельное взрывное устройство по инструкции из интернета, но вещество взорвалось у него в руках.

Об этом сообщает полиция .

В результате юноше пришлось ампутировать пальцы руки.

Парень был дома один и изготавливал взрывоопасное вещество по "рецепту" в интернете, которое он хотел потом применить для создания взрывного устройства.

Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые в обычных условиях используются в быту, однако смесь взорвалась прямо в руке.

Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, В Черновцах у одного из посетителей налоговой в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.