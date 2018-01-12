Школьник из Торецке потерял пальцы при попытке сделать самодельную взрывчатку

Школьник из Торецке потерял пальцы при попытке сделать самодельную взрывчатку (ФОТО)

В Торецке на Донбассе 14-летний парень пытался изготовить самодельное взрывное устройство по инструкции из интернета, но вещество взорвалось у него в руках.

Об этом сообщает полиция.

В результате юноше пришлось ампутировать пальцы руки.

Парень был дома один и изготавливал взрывоопасное вещество по "рецепту" в интернете, которое он хотел потом применить для создания взрывного устройства.

Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые в обычных условиях используются в быту, однако смесь взорвалась прямо в руке. 

Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка. 

Напомним, ранее сообщалось, В Черновцах у одного из посетителей налоговой в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.




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