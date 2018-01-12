Колядовальщик гулял по Тернополю с автоматом за плечом

Колядовальщик гулял по Тернополю с автоматом за плечом (ФОТО)

Парень в защитной форме, который прогуливался по Тернополю с автоматом наперевес, вызвал панику среди горожан. Как выяснилось позже, автомат был ненастоящим, а юноша – участником вертепа.

Об этом сообщает сайт города Тернополя.

Молодого человека с муляжом оружия сфотографировали в центре города.

Как оказалось, виновник переполоха — член патриотической организации Сокол, участник рождественского вертепа, который принимал участие в колядовании.

"Парень из вертепа ОО Сокол. Автомат деактивирован ММГ (макет)", - сообщил пользователь Facebook Николай Голубев.

Инцидент поделил жителей Тернополя в соцсетях на два лагеря: одни считают недопустимым ношение даже муляжа оружия в публичных местах, а другие с пониманием отнеслись к участнику вертепа.

Как сообщалось ранее, под Киевом на детской площадке задержали мужчину с автоматом.




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