Колядовальщик гулял по Тернополю с автоматом за плечом
Парень в защитной форме, который прогуливался по Тернополю с автоматом наперевес, вызвал панику среди горожан. Как выяснилось позже, автомат был ненастоящим, а юноша – участником вертепа.
Об этом сообщает
Молодого человека с муляжом оружия сфотографировали в центре города.
Как оказалось, виновник переполоха — член патриотической организации Сокол, участник рождественского вертепа, который принимал участие в колядовании.
"Парень из вертепа ОО Сокол. Автомат деактивирован ММГ (макет)", - сообщил пользователь Facebook Николай Голубев.
Инцидент поделил жителей Тернополя в соцсетях на два лагеря: одни считают недопустимым ношение даже муляжа оружия в публичных местах, а другие с пониманием отнеслись к участнику вертепа.
Как сообщалось ранее, под Киевом на детской площадке задержали мужчину с автоматом.
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Общество
12.01.2018 12:04