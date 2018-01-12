На станции "Одесса сортировочная" произошел пожар

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На станции "Одесса сортировочная" произошел пожар
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Одессе спасатели ликвидируют возгорание здания на территории железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная".

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

"Сообщение о пожаре на улице Заньковецкой поступило в Службу спасения в 10:35. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем охвачена вся кровля одноэтажного здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с места пожара были изъяты баллоны с бытовым газом, а также стрелковое оружие из служебного помещения военизированной охраны.

Пожар в 11:49 был локализован, сейчас продолжается его ликвидация.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в центре Одессы сгорел трамвай.


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