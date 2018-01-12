Это надо видеть: рэпер Потап отпустил усы (ФОТО)

Это надо видеть: рэпер Потап отпустил усы (ФОТО)

Известный украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) удивил фанатов сменой имиджа. Музыкант сбрил щетину и отрастил маленькие усики.

Фото нового образа Потап активно выкладывает в Instagram последние сутки, передает издание «Страна».

В комментариях одни подписчики сравнивают нового Потапа с «сеньором Карлосом, сутенером», другие с Молдовой, а третьи распознали в нем гуцула или «вуйка з Полонини».

Сейчас Потап находится в США и снимает там новый клип. Возможно, именно для образа в видео он и отрастил усы.

Напомним,  сейчас Потап и Настя не поют вместе. Алексей рассказал, что негативную роль сыграла бесконечная череда гастролей и усталость.




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