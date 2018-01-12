Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса из массовки

Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса из массовки

Актриса Регина Симонс обвинила голливудскую звезду Стивена Сигала в изнасиловании, которое произошло, когда ей было 18 лет.

Об этом сообщает People.

Актриса снималась в массовке фильма "В смертельной опасности" (1994), где главную роль играл Сигал. По ее словам, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но никакого празднования не было. Актриса заявила, что оказалась единственной гостьей.

Комментариев со стороны Сигала пока не поступало.

Также о домогательствах со стороны актера завила модель Фавиола Дадис. Она рассказала, что и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре. По словам модели, инцидент произошел во время прослушивания.

Напомним, ранее сообщалось, полиция Нью-Йорка (США) намерена арестовать известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании.




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