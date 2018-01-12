Полиция обнародовала статистику раскрываемости убийств в 2017 году

Полиция обнародовала статистику раскрываемости убийств в 2017 году

В Украине за 2017 год раскрыли 1 387 убийств из 1 551 совершенных и 466 убийств прошлых лет.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook

"В последнее время появилось очень много "специалистов", которые голосят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Позже это подхватывает роSSийская пропаганда и уже на весь мир транслирует о "разгуле криминала на Украине" с целью дискредитации нашей страны на международной арене посредством демонстрации якобы нашей "неспособности навести порядок и обеспечить правопорядок", – написал Аброськин.

По его данным, в 2016 году в Украине раскрыли 1 424 убийства из 1 726 совершенных, в 2015 году – 3 004, в 2014 году – 4 389. А с 1997 по 2002 года силовики раскрыли 4 296 убийств из 4 529 совершенных.

Напомним, ранее сообщалось, первая неделя нового 2018 года оказалась самой спокойной за последние пять лет – снизилось количество тяжких преступлений, нанесения телесных повреждений, а также других уголовных инцидентов. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.




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