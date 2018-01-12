Пропавшую таксистку из Черкасс нашли убитой
Женщину искали с 8 января.
Ночью 8 января в Черкассах пропала местная жительница Ирина Чуприна, работавшая водителем такси. Она взяла пассажиров около 4 часов утра, после чего перестала выходить на связь. Утром 12 января ее тело было найдено в одной из лесополос региона, сообщил первый замначальника полиции Вячеслав Аброськин.
По подозрению в убийстве задержан 20-летний мужчина, который заявил, что "был очень пьян и зарезал ножом".
Местные СМИ сутки назад сообщили, что тело женщины нашли в ручье возле Смелы.
Напомним, что в начале января приобрело широкий общественный резонанс убийство юристки Ирины Ноздровской. По обвинению в совершении преступления был задержан мужчина, для сына которого Ноздровская добилась приговора в виде лишения свободы.
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Общество
12.01.2018 08:09