Гильдия кинокритиков назвала лучший фильм 2017 года

Гильдия кинокритиков назвала лучший фильм 2017 года

В американском городе Санта-Моника прошла традиционная церемония вручения наград от Гильдии кинокритиков США.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Главный приз получил фильм Гильермо дель Торо - "Форма воды", который получил и наибольшее количество номинаций на премии от Британской киноакадемии  BAFTA.

Приз за лучшую мужскую роль от Гильдии кинокритиков США получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - это новая работа Мартина МакДоны.

Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшая женская роль второго плана - Элисон Дженни, "Тоня против всех".

Напомним, ранее сообщалось, киноресурс IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года.

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