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Гильдия кинокритиков назвала лучший фильм 2017 года В американском городе Санта-Моника прошла традиционная церемония вручения наград от Гильдии кинокритиков США . Об этом сообщает " Интерфакс ". Главный приз получил фильм Гильермо дель Торо - "Форма воды", который получил и наибольшее количество номинаций на премии от Британской киноакадемии BAFTA. Приз за лучшую мужскую роль от Гильдии кинокритиков США получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - это новая работа Мартина МакДоны. Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшая женская роль второго плана - Элисон Дженни, "Тоня против всех". Напомним, ранее сообщалось, киноресурс IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uiA4B5Y63IQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

golos.ua

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