Гильдия кинокритиков назвала лучший фильм 2017 года
В американском городе Санта-Моника прошла традиционная церемония вручения наград от Гильдии кинокритиков США.
Об этом сообщает "
Главный приз получил фильм Гильермо дель Торо - "Форма воды", который получил и наибольшее количество номинаций на премии от Британской киноакадемии BAFTA.
Приз за лучшую мужскую роль от Гильдии кинокритиков США получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".
Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - это новая работа Мартина МакДоны.
Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Лучшая женская роль второго плана - Элисон Дженни, "Тоня против всех".
Напомним, ранее сообщалось, киноресурс IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года.
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