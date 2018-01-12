В Пакистане прошла волна протестов из-за убийства девочки

В Пакистане прошла волна протестов из-за убийства девочки

В нескольких пакистанских городах 11 января состоялись акции протеста из-за изнасилования и убийства в городе Касур 8-летней девочки Зейнаб Ансари.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Женское крыло религиозной партии «Джамаат-э-Ислами» провело манифестацию в северном городе Пешавар, а активисты в столице страны Исламабаде также призвали полицию найти и преследовать убийцу. В Лахоре, столице провинции Пенджаб, десятки демонстрантов заблокировали главную дорогу.

Акции прошли на следующий день после того, как разъяренные демонстранты напали на полицейский участок в городе Касур провинции Пенджаб 10 января, в результате чего погибли два человека.

Правительство штата Пенджаб заявило, что четыре работника полиции и два сотрудника гражданской обороны, которые, как утверждается, открыли огонь по демонстрантам, арестованы. Тело Ансари было найдено в мусорном баке в Касури 9 января, через четыре дня после того, как стало известно о её исчезновении. Это дело вызвало массовое возмущение в Пакистане и привлекло внимание гражданского и военного руководства страны.

Как сообщалось ранее, в пакистанском городе Кветта в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере шесть человек, еще 17 получили ранения.




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