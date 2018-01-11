В частном пансионате во Львовской области отравились 12 детей из Харькова

В частном пансионате "Алексик" в Трускавце отравились 12 детей из Харькова.

Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

В среду 10 января 21:39 в частном пансионате “Алексик” в Трускавце, где отдыхала детская группа из Харькова в количестве 23 детей, 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет получили пищевую токсикоинфекцию средней тяжести.

Воспитатели группы от госпитализации детей отказались.

Родители детей уведомлены об их состоянии по телефону врачами скорой медицинской помощи г.Трускавца. Оказана медицинская помощь на месте.

Напомним, двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье.