С начала года в Киеве заболели корью 66 человек
Самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.
С 1 января 2018 года в Киеве 66 человек заболели корью по состоянию на 11 января.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.
"По состоянию на 10:00 11 января 2018 в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети", - отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Она также напомнила, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.
"Сегодня столица полностью обеспечена вакцинами против кори. Обратитесь к врачу, проконсультируйтесь о возможности вакцинации для себя и своих детей и сделайте прививку, чтобы уберечься от этой болезни ", - сказал Гинзбург.
Она добавила, что для детей до 18 лет прививки бесплатны.
Взрослые могут вакцинироваться до 30 лет.
Напомним, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горадминистрации решила, что детям без прививки против кори нужно запретить посещение школ и детских садов.
В конце декабря более 20 детей заболели корью после посещения цирка "Кобзов". В связи с этим власти столицы на месяц запретили представления в этом цирке.
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Общество
11.01.2018 11:33