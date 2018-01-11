С начала года в Киеве заболели корью 66 человек

Самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

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С 1 января 2018 года в Киеве 66 человек заболели корью по состоянию на 11 января.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"По состоянию на 10:00 11 января 2018 в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети", - отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она также напомнила, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

"Сегодня столица полностью обеспечена вакцинами против кори. Обратитесь к врачу, проконсультируйтесь о возможности вакцинации для себя и своих детей и сделайте прививку, чтобы уберечься от этой болезни ", - сказал Гинзбург.

Она добавила, что для детей до 18 лет прививки бесплатны.

Взрослые могут вакцинироваться до 30 лет.

Напомним, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горадминистрации решила, что детям без прививки против кори нужно запретить посещение школ и детских садов.

В конце декабря более 20 детей заболели корью после посещения цирка "Кобзов". В связи с этим власти столицы на месяц запретили представления в этом цирке.