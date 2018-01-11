Рики Мартин вступил в брак

Рики Мартин вступил в брак

Певец Рики Мартин вступил в брак со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.

Об этом сообщает E!News.

«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное», - сказал Мартин, отвечая на вопрос журналистов.

Новобрачные планируют устроить трехдневное торжество, однако пока не знают, где оно пройдет.

Добавим, что Рики Мартин и Джван Йосеф обручились в 2016 году.

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Эллен Пейдж сыграла свадьбу со своей подругой.




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