Рики Мартин вступил в брак
Певец Рики Мартин вступил в брак со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.
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«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное», - сказал Мартин, отвечая на вопрос журналистов.
Новобрачные планируют устроить трехдневное торжество, однако пока не знают, где оно пройдет.
Добавим, что Рики Мартин и Джван Йосеф обручились в 2016 году.
Как сообщалось ранее, голливудская актриса Эллен Пейдж сыграла свадьбу со своей подругой.
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