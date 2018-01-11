Обнародована записка с признанием подозреваемого в убийстве Ноздровской

"Кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался".

Фото: Сергей Нужненко

Обнародована записка, которую Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской, написал после задержания. В ней он косвенно признается в совершении преступления.

Фотокопию записки Россошанского, адресованной дочери Юлии, выложило издание "Обозреватель".

"Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка. Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь. Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо. Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни маме не мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так", - говорится в ней.

Фото: obozrevatel.com Фото: obozrevatel.com Фото: obozrevatel.com

Судя по всему, именно об этой записке говорил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время брифинга 10 января.

"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене", - сообщил Аброськин.

В записке Россошанский говорит, что надеется на ст. 116 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Однако подозрение Юрию Россошанскому предъявлено по ч 1. ст 115 (Умышленное убийство).

Ранее жена Россошанского рассказывала о другой записке от мужа, в которой он заявлял, что намерен взять вину в убийстве Ноздровской на себя, так как его семья стала объектом травли. Правоохранители утверждали, что не видели этой записки.

Напомним, убийство Ноздровской произошло накануне Нового года и приобрело большой резонанс, так как она участвовала в не менее громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине. Спустя два дня она исчезла, а 1 января ее тело нашли в ручье возле Демидова.