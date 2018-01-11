Украинский фильм-фэнтези «Сторожевая застава» продали в 27 стран мира

Украинский фильм-фэнтези «Сторожевая застава» продали в 27 стран мира

Права на прокат первого украинского полнометражного фильма-фэнтези "Сторожевая застава" проданы уже в 27 стран мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Kinorob, создавшей киноленту.

"На сегодняшний день права на прокат проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, РоSSию, Беларусь, Кыргызстан, Францию и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду", - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года "Сторожевую заставу" уже смогли увидеть зрители Белоруссии и Казахстана.

Напомним, "Сторожевая застава" – полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Он вышел в прокат 12 октября 2017 года. По сюжету фильма, мальчик по имени Витя попадает во времена Киевской Руси, где ему предстоит бок о бок с легендарными богатырями сражаться с армией половцев, предводителем которых выступает гигантский каменный монстр. В главных ролях в фильме снялись Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко и другие. Режиссером проекта выступил Юрий Ковалев.




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