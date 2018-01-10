В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок

В прошлом году пункты приняли на утилизацию более 5 тысяч елок.

В Киеве 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.

Как сообщает пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой", собранные елки переработают на щепки и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников.

"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО "Киевзеленстрой" организует уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на щепки в специальном щепкодробителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил генеральный директор коммунального объединения Михаил Наконечный.

В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения на утилизацию более 5 тысяч елок.

Отмечается, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

  • ул. Тростянецкая, 58А
  • проспект Освободителей, 6
  • ул. Электротехническая, 26
  • проспект Степана Бандеры, 26А
  • ул. Дмитриевская, 16А (Подольский район)
  • Железнодорожное шоссе, 61
  • переулок Герцена, 6
  • проспект Голосеевский, 87 Г
  • ул. Новополевая, 95
  • ул. Бетховена, 8

Как сообщалось, главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь.


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