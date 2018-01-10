В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок
В прошлом году пункты приняли на утилизацию более 5 тысяч елок.
В Киеве 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.
Как сообщает пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой", собранные елки переработают на щепки и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников.
"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО "Киевзеленстрой" организует уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на щепки в специальном щепкодробителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил генеральный директор коммунального объединения Михаил Наконечный.
В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения на утилизацию более 5 тысяч елок.
Отмечается, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок
Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.
Адреса пунктов, где можно сдать елки:
- ул. Тростянецкая, 58А
- проспект Освободителей, 6
- ул. Электротехническая, 26
- проспект Степана Бандеры, 26А
- ул. Дмитриевская, 16А (Подольский район)
- Железнодорожное шоссе, 61
- переулок Герцена, 6
- проспект Голосеевский, 87 Г
- ул. Новополевая, 95
- ул. Бетховена, 8
Как сообщалось, главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь.
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10.01.2018 18:19