В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок

В прошлом году пункты приняли на утилизацию более 5 тысяч елок.

В Киеве 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.

Как сообщает пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой", собранные елки переработают на щепки и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников.

"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО "Киевзеленстрой" организует уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на щепки в специальном щепкодробителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил генеральный директор коммунального объединения Михаил Наконечный.

В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения на утилизацию более 5 тысяч елок.

Отмечается, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве , также будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

ул. Тростянецкая, 58А

проспект Освободителей, 6

ул. Электротехническая, 26

проспект Степана Бандеры, 26А

ул. Дмитриевская, 16А (Подольский район)

Железнодорожное шоссе, 61

переулок Герцена, 6

проспект Голосеевский, 87 Г

ул. Новополевая, 95

ул. Бетховена, 8

Как сообщалось, главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь.