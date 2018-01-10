Руководитель Запорожского патологоанатомического бюро попался на 16 тыс. гривен взятки
Андрей Буркалев получил от предпринимателя 10% от стоимости выполненных по договору работ.
Прокуратура Запорожской области задокументировала факт получения неправомерной выгоды в размере 16 тыс. гривен руководителем КУ "Запорожское областное патологоанатомическое бюро".
По данным ведомства, чиновник требовал и получил от физического лица-предпринимателя 10% от стоимости выполненных по договору работ за беспрепятственное подписание актов и перечисление денег.
Ведется расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
По данным официального сайта Запорожского облсовета, коммунальным учреждением "Запорожское областное патологоанатомическое бюро" руководит Андрей Буркалев, с которым заключен контракт с 18 октября 2017 по 2022 год.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки.
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Общество
10.01.2018 18:29