Адвокаты Ноздровской заявили, что их не допустили ко всем материалам дела

Адвокаты семьи Ирины Ноздровской начали знакомиться с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщила адвокат Тамила Ульянова, передает " Укринформ ".



"Мы сейчас в следственном отделении, изучаем материалы дела. То есть, уже начали ознакомления, но не со всеми (материалами - ред.), ко всем не допускают", - сказала Ульянова.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.