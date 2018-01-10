Адвокаты Ноздровской заявили, что их не допустили ко всем материалам дела

Адвокаты Ноздровской заявили, что их не допустили ко всем материалам дела

Адвокаты семьи Ирины Ноздровской начали знакомиться с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщила адвокат Тамила Ульянова, передает "Укринформ".

"Мы сейчас в следственном отделении, изучаем материалы дела. То есть, уже начали ознакомления, но не со всеми (материалами - ред.), ко всем не допускают", - сказала Ульянова.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
Блок рекламы


Похожие новости
К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – НацполицияК убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – Нацполиция
На теле Ноздровской нашли следы ДНК Россошанского-старшегоНа теле Ноздровской нашли следы ДНК Россошанского-старшего
СМИ узнали, почему подозреваемый в убийстве Ноздровской признал винуСМИ узнали, почему подозреваемый в убийстве Ноздровской признал вину
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Дело Ноздровской: адвокатам дали почитать материалы дела об убийстве правозащитницыДело Ноздровской: адвокатам дали почитать материалы дела об убийстве правозащитницы
Отец Ноздровской обвинил Россошанского в еще одном убийстве в ДемидовеОтец Ноздровской обвинил Россошанского в еще одном убийстве в Демидове
Подозреваемым в убийстве Ноздровской оказался отец виновника ДТППодозреваемым в убийстве Ноздровской оказался отец виновника ДТП
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве НоздровскойСМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской
В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской (обновлено)В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской (обновлено)
В МВС сообщили о задержании подозреваемого в убийстве НоздровскойВ МВС сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской
Последние новости
Подгружаем последние новости