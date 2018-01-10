На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь

Запрет, действовавший в стране более 60 лет, признан дискриминационным.

На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь
Фото: zn.ua

Власти Шри-Ланки разрешили продавать алкоголь женщинам старше 18 лет, передает Русская служба Би-би-си.

Женщинам также разрешат работать в местах, где продается алкоголь, без предварительного одобрения властей, сообщил министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера.

Закон, запрещавший женщинам покупать алкогольную продукцию, действовал в стране с 1955 года.

Как отмечал министр Самаравера ранее, подобные законы препятствуют развитию страны, и их отмена является одной из ключевых задач властей.

Кроме того, за последние несколько лет на Шри-Ланке резко увеличилось количество женщин, нелегально употребляющих алкоголь, говорил в 2016 году президент страны Майтрипала Сирисена.

В то же время противники отмены закона опасаются, что изменения могут привести к росту числа пьющих женщин.

На Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что это противоречит культуре страны.

Напомним, в сентябре в Тунисе женщинам разрешили выходить замуж за немусульман


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