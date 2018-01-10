В Запорожской области за три месяца корью заболели 33 медработника

По состоянию на январь, в области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью.

В Запорожской области за три месяца корью заболели 33 медработника
Фото: www.gorod.lv

В Запорожской области в период с 3 октября по 15 декабря 2017 года корью заболели 33 сотрудника местных лечебно-профилактических учреждений (в основном г. Запорожье), 27 из которых - врачи. По данным ГУ "Запорожский областной лабораторный центр" Министерствоа здравоохранения Украины, по состоянию на январь 2018 года в Запорожской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью, передает Интерфакс-Украина.

Наибольшее число заболевших в Запорожье - 137 человек, а также в Запорожском районе - 94 человека.

Как пояснили агентству специалисты департамента охраны здоровья Запорожского горсовета, все местные медики привиты от кори, однако вакцинация проходила много лет назад, и возможно потеряла эффективность из-за особенностей иммунитета.

Первые случаи заболевания корью зарегистрированы в Запорожье в конце сентября 2017 года в семьях ромов, массово проживающих в поселке Шевченковского района.

После этого заболевание опасной вирусной инфекцией было зафиксировано в других районах города Запорожье, а также в области. Так, в поселке Кушугум Запорожского района корью заболели 40 учащихся и сотрудников школы "Интеллект". Учительницу, которая заразила детей корью, уволили с работы.

Как сообщалось, заболеваемость корью в Украине за 11 месяцев 2017 года выросла в 43 раза.


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