ЧП в Черновцах: у одного из посетителей налоговой в руках взорвалась граната (ФОТО)

В здании государственной налоговой инспекции в Черновцах прогремел взрыв.

Инцидент произошел в среду, 10 января 2018 года, примерно в 15:15 в доме по адресу Героев Майдана 200а, пишет портал города Черновцы "Платиновая Буковина" .

По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках (по другим данным - в сумке) взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.

В результате происшествия ранения получил один человек.

Официальных данных о ЧП пока нет.