В Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки

Юрист должен был помочь избежать наказания неназванному лицу.

В Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

В Винницкой области прокуратура и СБУ в среду задержали адвоката при получении 15 тыс долларов неправомерной выгоды.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке, эти деньги адвокат получил "за содействие непривлечению лица к уголовной ответственности".

Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.


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