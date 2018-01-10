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В Винницкой области задержали адвоката при получении $15 тыс. взятки Юрист должен был помочь избежать наказания неназванному лицу. Фото: facebook.com/lysenko.andrii В Винницкой области прокуратура и СБУ в среду задержали адвоката при получении 15 тыс долларов неправомерной выгоды. Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке, эти деньги адвокат получил "за содействие непривлечению лица к уголовной ответственности". Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

LB.ua

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