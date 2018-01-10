Харьковского врача осудили на 10 лет за убийство зятя смертельной инъекцией

Супруги собирались разводиться.

Харьковского врача осудили на 10 лет за убийство зятя смертельной инъекцией
Фото: khar.gp.gov.ua

Коминтерновский районный суд Харькова 10 января приговорил к 10 годам лишения свободы 60-летнего врача-онколога за убийство своего зятя смертельной инъекцией.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2015 года в вечернее время злоумышленник пришел в квартиру, где проживала его дочь вместе с ребенком и мужем. В это время дома никого не было - дочь с ребенком уехала по делам, ее муж еще не вернулся с работы. Тесть открыл дверь своим ключом и зашел в помещение. Там он переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя у гаража.

В то время супруги конфликтовали и собиралось расставаться, между зятем и отцом жены отношения также значительно ухудшились.

Когда зять вышел из автомобиля, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность.

"Это могло произойти в результате действия миорелаксантов, в частности лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание, и если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает", - приводятся слова процессуального руководителя в уголовном производстве Виктории Тугайбей.

В ходе следствия установлено, что тесть, практикующий врач-онколог, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству.

После преступления он пытался уничтожить его следы, а убийство выдать за естественную смерть мужчины. Убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие.


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