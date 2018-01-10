Киевская полиция проверит информацию о том, что ее сотрудники подбросили бизнесмену патроны

Сообщения об этом появились в соцсетях.

Киевская полиция решила проверить информацию о том, что ее сотрудники во время обыска подбросили боеприпасы фигуранту уголовного производства.

8 января журналист Евгений Плинский в фейсбуке заявил, что сотрудники Голосеевского управления полиции и прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали задержание гражданина Украины Тимофея Кохновича и требовали выкуп под угрозой его выдворения на территорию Беларуси.

Журналист заявил, что до 2008 года Кохнович являлся гражданином Беларуси, занимался там бизнесом и принимал участие в финансировании белоруской оппозиции. Против него было открыто несколько уголовных дел, и он был вынужден бежать в Украину, где получил политическое убежище и статус беженца. Белорусские спецслужбы в 2008 году направляли запросы в Украину с требованием выдать Кохновича. В 2016 году согласно указу Петра Порошенко, пройдя предварительно проверки СБУ, МВД, Интерпола, Кохнович получил паспорт гражданина Украины.

В сентябре 2017 года против Кохновича следователь Голосеевского управления полиции открыл уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (хранение оружия и боеприпасов). 27 декабря Голосеевский районный суд по ходатайству следователя вынес постановление на проведение обыска по месту проживания подозреваемого. 29 декабря следственная группа провела обыск. Журналист обнародовал видео, в котором утверждается, что полицейские сначала подбросили, а потом нашли в доме у предпринимателя патроны.

После публикации этой информации руководство киевского главка инициировало служебное расследование.

"Известно, что 43-летний уроженец Беларуси, согласно базе данных Интерпола, находится в международном розыске за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Инициатором розыска являются правоохранительные органы Республики Беларусь, мера пресечения - арест. В сентябре 2017 года Голосеевским управлением полиции в г.Киеве было начато уголовное производство по факту незаконного хранения уроженцем Беларуси огнестрельного оружия и боеприпасов. 27 декабря прошлого года в рамках расследования указанного уголовного производства полицейские получили решение суда и провели обыск по адресу проживания фигуранта. Во время его проведения полицейские обнаружили и изъяли 11 патронов к травматическому оружию, за хранение которых без соответствующих разрешений не предусмотрена уголовная ответственность", - так описывают полицейские обстоятельства дела.


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